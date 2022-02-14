Окружной административный суд Киева 16 февраля, в день, который Байден назвал датой вторжения РФ в Украину, рассмотрит иск экс-президента Украины Виктора Януковича о незаконности постановления Рады об отстранении его от власти в 2014 году.

Об этом сообщает представитель Рады в Конституционном суде нардеп Ольга Совгиря в своем Тelegram-канале.

По данному делу Верховная Рада подала пять разных ходатайств:

об оставлении иска без рассмотрения, в связи с нарушением сроков обращения в суд;

о передаче дела по исключительной подсудности в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, как суда первой инстанции;

о закрытии производства по делу в связи с отсутствием субъектного состава сторон необходимого для компетенционного спора;

о закрытии производства по делу в связи с тем, что данный спор не только не подпадает под юрисдикцию административных судов, а вообще не подлежит судебному разбирательству;

о закрытии производства по делу в связи с конституционностью спорных правоотношений.

Кроме того, было подано заявление об отводе судьи Качура в связи с тем, что во время президентства Януковича он занимал пост министра.

Напомним, в ноябре прошлого года мы писали, что Янукович оспорит в суде решение Рады о его отстранении от должности президента Украины. Речь идет о принятом 22 февраля 2014 года депутатами Верховной Рады постановлении "О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента Украины".

Также мы сообщали, что в январе бывший президент Украины Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК) против Верховной Рады. Он требует признать отсутствие у парламента полномочий лишать звания президента Украины способом иным, кроме как путем импичмента.