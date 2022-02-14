Встреча Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе для обсуждения усиления и перемещения войск России состоится 15 февраля.

Об этом сообщает председательство Польши в ОБСЕ в Twitter.

"Украина попросила польское председательство ОБСЕ провести встречу с Россией и другими заинтересованными государствами в связи с необычной военной деятельностью. Встреча будет созвана во вторник в соответствии с Венским документом", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 февраля Украина официально применила механизм уменьшения опасности, согласно III разделу Венского документа, и потребовала у России детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму. Ответ на свой запрос Киев ожидал получить в течение 48 часов.

После этого в МИД России подтвердили, что в Москве получили по каналам ОБСЕ запрос от Киева о разъяснениях по военной деятельности. Однако РФ не считает запрос обоснованным и полагают, что российская деятельность не даёт Киеву оснований для запуска Венского механизма уменьшения военной опасности.