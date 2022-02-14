Пассажирка вызвала полицию к водителю, который погнался за детьми, бросившими снежок в маршрутку
В Волынской области пассажирка маршрутки Люблинец-Ковель вызвала полицию, потому что заподозрила водителя в опьянении. После того, как водитель оказался трезвым на женщину составили постановление по статье о ложном вызове.
Об этом сообщает zaxid.net.
Инцидент произошел 12 декабря. Тогда Наталья К. заметила, что у водителя дрожали руки и покраснело лицо, кроме того, мужчина выбежал из транспорта и преследовал детей, бросивших снежок в автобус. Женщина вызвала полицию.
Оказалось, что водитель трезв, а на женщину составили постановление по статье о заведомо ложном вызове, предусматривающем 850 грн штрафа.
Женщина подала иск в суд с просьбой отменить постановление и выиграла его. Наталья К. обратилась в суд с просьбой отменить этот штраф, поскольку на момент вызова правоохранителей она не знала, что водитель трезв, а его поведение позволяло предположить, что мужчина, возможно, находится в состоянии опьянения. Суд с этим аргументом согласился.
"Судом установлено, что поведение водителя маршрутного такси в совокупности с такими признаками, как покраснение лица, расширенные зрачки и дрожь рук, дали основание истцу предположить, что последний может находиться в состоянии алкогольного опьянения. Истец позвонила по телефону на линию "102" и сообщила о своих предположениях. Поэтому для подтверждения или опровержения своего предположения истец была наделена правом сообщить о данном факте работников полиции", - говорится в решении Ковельского горрайонного суда.
Судья Татьяна Денисюк удовлетворила иск и отменила постановление. Также с полиции взыскали 454 грн судебного сбора и 500 грн на юридическую помощь для истицы. Постановление может быть обжаловано в течение десяти дней.
Ранее мы писали, что в Запорожье маршрутка врезалась в пожарную машину, которая ехала на вызов.
Также мы рассказали, что в Черновицкой области пьяный налоговый чиновник насмерть сбил человека.