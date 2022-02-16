Патрульные Киевской области привлекли к ответственности нетрезвого водителя, перевозившего опасный груз.

Об этом у себя в Telegram сообщает патрульная полиция Киевской области.

Сегодня около 6 утра на 25 км автодороги Киев - Чоп инспекторы остановили транспортное средство Daf с легковоспламеняющейся жидкостью.

Во время общения с водителем патрульные заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Результат обзора - 0,37 промилле. Это почти в два раза превышает допустимую норму.

На водителя составили протоколы по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП и отстранили его от управления.

Ранее мы писали, что "фантомы" на дорогах Украины зафиксировали уже более 4 тысяч нарушений. "Фантомы" - новые машины Нацполиции, которые отслеживают нарушение правил на дорогах. Они ездят по дорогам без опознавательных знаков полиции и засекают лихачей и других нарушителей с помощью специальной аппаратуры.

Также мы рассказали, что в Черкасской области пьяный водитель въехал в "Сердце Украины" и попытался сбежать.