В четверг, 17 февраля, Сенат Конгресса США единогласно принял резолюцию в поддержку Украины. В документе указано, что сенаторы поддерживают усилия властей Украины по восстановлению территориальной целостности и призывают оказывать им в этом политическую, дипломатическую и военную поддержку.

Об этом сообщает ТАСС.

"Принятая резолюция имеет очень большое значение", - сказал лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер.

Он также заявил, что одобрение документа означает, что американские законодатели от обеих партий "едины в стремлении защитить Украину".

В резолюции указано, что Сенат выступает в поддержку "усилий властей Украины по восстановлению территориальной целостности". Также сенаторы призывают "оказывать политическую, дипломатическую и военную поддержку" в этих усилиях. Указано, что это должно включать в себя дополнительные поставки Киеву вооружений.

Законодатели также предлагают администрации президента США Джо Байдена "в случае какого-либо дальнейшего вторжения или вредоносных действий со стороны России, подрывающих суверенитет Украины..., использовать все имеющиеся инструменты, чтобы заставить РФ понести значительные издержки и для восстановления мира в Европе".

Отметим, что резолюции Сената носят рекомендательный характер.

Напомним, Конгресс США ушел на каникулы до весны, так и не проголосовав за антироссийские санкции.

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