Президент России Владимир Путин сейчас имеет все основания не рассматривать своего украинского коллегу Владимира Зеленского как человека, который может, желает и готов выполнять Минские соглашения.

Об этом в воскресенье, 20 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Если в совокупности рассмотреть все заявления Зеленского, из них следует, что он: а) не может; б) не хочет; с) не собирается этого делать", — сказал Песков

Представитель Кремля также заявил, что урегулирование ситуации на юго-востоке Украины должно обсуждаться официальным Киевом и представителями Донбасса.

"Украинская сторона и господин Зеленский в качестве основной цели декларируют обсуждение именно урегулирования на юго-востоке. Но мы не являемся стороной конфликта", — сказал он.

По словам Пескова, "с этим есть проблема, этого они не хотят понять".

Он также ответил на заявления Зеленского о том, что Кремль якобы не отвечает на звонки Киева.

"Мы задаем вопрос: "Что вы предлагаете обсуждать?" Ответа мы не получаем", — подытожил Песков.

Ранее мы писали, что канцлер Германии Шольц заявил, что Зеленский твердо обещал внести законы по Минским соглашениям .

Также напомним, что обещание президента Украины Владимира Зеленского представить в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) законопроекты, обсуждаемые в рамках выполнения Минских соглашений, пока не выполнено. "Страна" разобралась, почему Зеленский не вносит законопроекты по "Минску", несмотря на обещания Шольцу.

После так и не состоявшегося вторжения России 16 февраля резко началось обострение на Донбассе. Эти события разворачиваются на фоне двух тупиков: забуксовавших минского процесса и российско-американских переговоров. В новом выпуске блога "Ясно.Понятно" Олеся Медведева разбирает комментарии России по поводу "большой сделки", а также не останавливающийся поток "пророчеств" Запада о скором вторжении Путина в Украину, а также их связь с ситуацией на Донбассе.