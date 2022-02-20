Израиль ослабляет коронавирусные ограничения и с 1 марта начнет пускать в страну как привитых, так и не привитых туристов, однако при наличии двух ПЦР-тестов.

Об этом сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра Израиля в воскресенье, 20 февраля.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр здравоохранения Ницан Горовиц приняли решение об ослаблении ограничений по коронавирусу. В связи с этим, по данным заявления канцелярии, с 1 марта будет разрешен въезд туристам любого возраста, привитым и непривитым, при условии выполнения двух ПЦР-тестов: перед отлетом и после посадки в Израиле.

Ранее "Страна" сообщала, что в Австрии, вслед за другими странами Евросоюза, с 5 марта снимаются почти все коронавирусные ограничения. В магазинах, отелях или ресторанах больше не будет требоваться подтверждение вакцинации, выздоровления или тестирования.

Также мы писали, что в ВОЗ считают преждевременным снятие сразу всех коронавирусных ограничений и призывают к осторожности, так как большинство стран не прошли пик "омикрона".