На Майдане в Киеве в восьмую годовщину массовых расстрелов проходит Вече в память о погибших 20 февраля 2014 года.

Пришло 200-300 человек. Выступил экс-министр культуры Нищук, глава Меджлиса Рефат Чубаров, посол Польши Пекло и литовский политик Ландсбергис (два последних - через аудиовключение), народный депутат от партии Порошенко Бондар.

У стелы возведена сцена, которую обрамляют плакаты с лозунгами "Путина под трибунал", "Скажи "да" Украине".

В речах главенствовала риторика о том, что Путин снова угрожает Украине и нужно объединяться всем патриотам для противостояния ему.

Экс-нардеп от "Народного фронта" Левус (сейчас тоже близок к Порошенко) назвал всех тех, кто считает, что из-за Евромайдана началась война, "пророссийскими силами".

Напомним, что сегодня - 8-я годовщина массовых расстрелов на Майдане. 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве погибли десятки человек.

Ранее "Страна" сообщала о том, что на Банковой сегодня хотели устроить проплаченный митинг под лозунгом "Нет войне с Россией". Однако утром полиция провела 5 обысков и прекратила деятельность сети организаторов проплаченных митингов.