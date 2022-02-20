Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил о том, что Америка уверена в своих разведывательных данных относительно ситуации на Украине и планов России по вторжению в Украину.

Об этом Ллойд Остин сообщил в интервью телеканалу ABC.

"У нас есть значительная уверенность в том, что мы наблюдаем", - сказал глава Пентагона.

При этом министр обороны США считает, что даже исходя из всей доступной информации нельзя делать однозначные выводы.

"Можно делать предположения на основании того, что у нас есть, однако необходимо рассматривать все возможности", - добавил Ллойд Остин.

Ранее мы писали, что министр обороны США заявил, что военный конфликт в Украине не является неизбежным, поскольку президент РФ Путин может выбрать путь дипломатического решения. Однако при этом Ллойд Остин считает, что российские войска на границе с Украиной "готовы к наступлению".

Также "Страна" сообщала, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил о том, что прогнозы Запада о том, когда надо ждать "вторжения" России в Украину, "вызывают улыбку".

О том, что происходит вокруг Украины в последние дни, в блоге "Ясно.Понятно" рассказывала Олеся Медведева.