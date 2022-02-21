Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне ситуации на Украине отложил выдвижение своей кандидатуры на президентских выборах до последней недели февраля.

Об этом сообщает радиостанция Franceinfo со ссылкой на источники.

По данным источников радиостанции, предполагалось, что Макрон официально выдвинет свою кандидатуру на следующей неделе, перед началом Международной сельскохозяйственной выставки 26 февраля или в день ее открытия, однако ухудшение ситуации вокруг Украине "изменило эти планы".

"Эммануэль Макрон не объявит себя кандидатом в президенты до 28 февраля", - говорится в публикации.

Радиостанция добавила, что это последняя возможная неделя для выдвижения, поскольку кандидаты в президенты Франции до 4 марта обязаны предоставить в Конституционный совет страны по 500 подписей выборных лиц в свою поддержку.

Ранее мы писали, что Макрон и Джонсон призвали Украину и Россию выполнить Минские соглашения.

Также "Страна" сообщала, что президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон договорились в ближайшие часы организовать встречу рабочей группы, главной задачей которой станет выработка условий для прекращения огня на линии соприкосновения на Донбассе.

Кроме того, мы информировали, что Макрон обратился к Владимиру Путину с просьбой не признавать независимость "ЛДНР".

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