В социальной сети Facebook идёт реклама призыва израильских властей к гражданам своей страны немедленно покинуть Украину.

"Израильтяне в Украине! Сейчас не время думать, что "все будет в порядке".

В кратчайшее время положение может осложниться.

Сейчас - самое время вернуться домой, поскольку если положение действительно существенно ухудшится, выезд из страны станет сложным, опасным и затрудненным.

Израильтяне, возвращайтесь домой немедленно", - гласит сопровождающий текст.

Ранее "Страна" сообщала, что еще в субботу, 12 февраля, министерство иностранных дел Израиля призвало граждан еврейского государства немедленно покинуть Украину. Кроме того, в МИД Израиля вели переговоры с авиакомпаниями об увеличении числа рейсов из Киева в Тель-Авив и создали специальную кризисную группу под управлением гендиректора министерства Алона Ушпиза.

Также мы писали, что израильский авиаперевозчик увеличит число рейсов в Украину для вывоза застрявших граждан США.

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