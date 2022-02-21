У США есть данные разведки, указывающие на то, что российскому командованию отправлены приказы продолжить атаку Украины.

Вслед за каналом CBS о якобы уже отданном приказе президента России Путина о наступлении на Украину с оговорками, что это может оказаться дезинформацией, заявил телеканал CNN.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова двух американских официальных лиц и другого источника, знакомого с американской разведкой.

Разведданные, касающиеся приказа тактическим командирам и оперативникам разведки, считаются одним из нескольких важных показателей, за которыми США следят, чтобы оценить, вступила ли российская подготовка к потенциальному вторжению в завершающую стадию.

По словам некоторых источников, других показателей, таких как электронные помехи и массовые кибератаки, пока не наблюдается. Источники предупредили, что приказы всегда могут быть отозваны или что это может быть дезинформация, предназначенная для того, чтобы запутать и ввести в заблуждение США и их союзников.

Однако новости о сообщениях разведки появились сразу после того, как президент Байден заявил в пятницу, что, по его мнению, Путин "принял решение" о вторжении", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что президент США Джо Байден заявил о своей уверенности в том, что российский президент Владимир Путин принял решение о вторжении в Украину. Вслед за Байденом госсекретарь США Блинкен также заявил об уверенности в планах России вторгнуться в Украину.

Мы писали о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что характер переговоров Владимира Путина по Украине с лидерами западных стран резко контрастирует с истерикой, которая разворачивается в СМИ этих государств.

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