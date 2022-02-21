В Тwitter-аккаунте Министерства иностранных дел Российской Федерации поменялось лого, теперь на нем число 22022. Цифры изображены золотым цветом на синем фоне, над ними - герб России.

Стоит отметить, что 22 февраля состоится внеплановое заседание Совета Федерации и дополнительное заседание Государственной Думы Российской Федерации. И, хотя в повестке Совфеда указан лишь вопрос об одобрении закона об индексации в 2022 году на 8,6% пенсий военным пенсионерам, в "ЛДНР" ходят слухи о том, что именно этот день станет ключевым днем для решения судьбы Донбасса.

Кроме того, председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский ещё в конце прошлого года предсказывал, что все что-то "почувствуют" 22 февраля в 4 утра.

"А если не будут выполнять (Минские соглашения - Ред.), то тогда может быть другая программа. Какая? Вы все это почувствуете 22 февраля в 4 утра", - сказал тогда политик.

Что касается других возможных значений числа "22022", то это еще и почтовый индекс села Сальница, которое расположено в Винницкой области.

Напомним, в МИД РФ попросили западные СМИ огласить график российских "вторжений" на весь год, чтобы спланировать отпуск.