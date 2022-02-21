По информации источников "Страны", экс-шеф-редактора гостелеканала "Дом" Алексея Мацуку могут назначить спикером украинской делегации в ТКГ вместо уволившегося Алексея Арестовича. Он один из обсуждаемых кандидатов, который уже прошёл собеседование в Офисе президента.

Сам Мацука в комментарии "Стране" эту информацию прямо не подтвердил, но и не опроверг.

"Такой точной информации пока нет", - так Мацука ответил на вопрос "Страны", собираются ли назначить его на должность спикера украинской делегации в ТКГ.

"Ну и большой вопрос, чем будет заниматься ТКГ, если Россия признает "ЛДНР"", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, "Дом" станет одной из основ медиа-империи Зеленского, которую он создает под выборы.

Между тем, ранее мы писали, что после отставки Алексея Арестовича в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в конце января все еще не было человека, который предметно выполнял бы функции спикера делегации.

Кроме того, несмотря на публичное заявление экс-советника главы Офиса президента Алексея Арестовича об увольнении из ОП, на Банковой нет заявления о его отставке.