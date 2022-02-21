В Головке Луганской области в результате обстрелов люди остались без окон. В многоэтажных домах почти в каждой квартире выбиты стекла.

Видео распространили Telegram-каналы.

На кадрах видно, как местные жители вышли на улицы и начали оценивать масштабы трагедии: практически каждая квартира 9-этажных домов, которые показаны на кадрах, попали под обстрел.

Напомним, утром 17 февраля на Донбассе началось и продолжается до сих пор резкое обострение боев. В обновляемом материале мы внимательно следим за ходом событий, которые, между тем, развиваются весьма стремительно - в "ЛДНР" объявили всеобщую мобилизацию и начали эвакуировать мирных жителей в Россию. К чему идет стремительно развивающаяся ситуация - проанализировала "Страна".

Тем временем "Глава ДНР" Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость "ДНР". Вслед за ним "глава ЛНР" Леонид Пасечник также обратился к Путину с просьбой признать независимость "республики".

В новом выпуске блога "Ясно.Понятно" журналист Олеся Медведева разобралась и детально рассказала о том, что сейчас происходит на Донбассе и в Украине.