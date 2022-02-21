Кабинет министров Украины планирует ослабить ковид-режим в "оранжевых" и "зеленых" зонах карантинах на весенне-летний период.

Об этом говорится на Правительственном портале.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минздраву проанализировать карантинные ограничения с учетом эпидемической ситуации и рекомендаций стран Европейского Союза. Но при необходимости внести изменения в требования, которые будут действовать после 31 марта в "оранжевых" и "зеленых" зонах с учетом весенне-летнего периода.

"Ряд европейских стран уже ослабляет карантинные мероприятия для туристических поездок. В марте, по прогнозам, мы выйдем на стабилизацию эпидемической ситуации. Поэтому должны сейчас наработать новые решения на весенне-летний период", - сказал Шмыгаль.

В Минздраве заявили, что впервые за последние четыре недели количество новых случаев коронавируса составило менее 200 тысяч за неделю. На прошлой неделе было зафиксировано 191 тысячу новых случаев заболевания, что на 19% (или на 43 тысячи случаев) меньше, по сравнению с предыдущей неделей.

"Впервые за шесть недель количество выписанных из больниц превысило количество госпитализированных. Это приводит к тому, что количество занятых коек с больными коронавирусной болезнью постоянно уменьшается", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Напомним, в Чехии с 1 марта отменят карантинные ограничения, оставят только масочный режим.

Между тем, Роспотребнадзор отменил карантин для людей, которые контактировали с зараженными коронавирусом.

Кроме того, в Австрии, вслед за другими странами Евросоюза, с 5 марта снимаются почти все коронавирусные ограничения. В магазинах, отелях или ресторанах больше не будет требоваться подтверждение вакцинации, выздоровления или тестирования.