Эмир Кустурица станет главным режиссером Театра российской армии
Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу стать главным режиссером Центрального академического театра российской армии.
Об этом сообщают РИА-новости.
По данным издания, пресс-секретарь главы МО РФ Россияна Марковская сообщила, что в понедельник Шойгу встретился с Кустурицей. По ее словам, режиссер принял предложение.
"Глава военного ведомства подчеркнул давние дружеские отношения с Кустурицей, его талант и большую, идущую от сердца работу. Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Шойгу предложил ему занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии", - рассказала Марковская.
Марковская сообщила, что режиссер надеется, что это будет успешная работа, и что он постарается сохранить классические ценности.
"Для меня предложение Сергея Шойгу стать главным режиссером театра - большая честь. Сцена Театра российской армии имеет великую историю и традиции. В творческих планах на новом посту - перенести сюжеты известных фильмов в спектакли, например, "Летят журавли", "Жизнь, как чудо" и других", - привела Марковская слова сербского кинорежиссера.
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