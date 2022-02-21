Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу стать главным режиссером Центрального академического театра российской армии.

Об этом сообщают РИА-новости.

По данным издания, пресс-секретарь главы МО РФ Россияна Марковская сообщила, что в понедельник Шойгу встретился с Кустурицей. По ее словам, режиссер принял предложение.

"Глава военного ведомства подчеркнул давние дружеские отношения с Кустурицей, его талант и большую, идущую от сердца работу. Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Шойгу предложил ему занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии", - рассказала Марковская.

Марковская сообщила, что режиссер надеется, что это будет успешная работа, и что он постарается сохранить классические ценности.

"Для меня предложение Сергея Шойгу стать главным режиссером театра - большая честь. Сцена Театра российской армии имеет великую историю и традиции. В творческих планах на новом посту - перенести сюжеты известных фильмов в спектакли, например, "Летят журавли", "Жизнь, как чудо" и других", - привела Марковская слова сербского кинорежиссера.

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