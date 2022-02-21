После заседания Совета безопасности Российской Федерации 21 февраля, которое завершилось около 18:00 по Киеву, стали распространяться конспирологические теории, будто видео мероприятия было записано заранее.

Сторонники этой версии обосновывают ее тем, что наручные часы министра обороны РФ Сергея Шойгу на кадрах записи показывали более раннее время, чем время трансляции.

Ранее "Страна" сообщала, что Сергей Шойгу на заседании Совбеза РФ заявил, что он серьезно относится к возможности возвращения Украине ядерного статуса.

"За долгие годы СССР в Украине были созданы возможности по созданию ядерного оружия и носителей для него. Там есть специалисты, которые имеют возможности большие, чем у Ирана и Северной Кореи", - сказал Шойгу.

На том же заседании спикер Государственной думы России Вячеслав Володин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛНР" и "ДНР".

А министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров предложил не давать Западу "два-три дня" на убеждение Владимира Зеленского в необходимости выполнять Минские соглашения.