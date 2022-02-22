В Кремле 22 февраля прошли переговоры президента России Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, который прибыл в Россию с официальным визитом.

Главы государств беседовали за уже ставшим знаменитым пятиметровым овальным белым столом. за которым Путин обычно принимает визитеров в последнее время.

Итогом переговоров стало подписание Декларации о союзническом взаимодействии России и Азербайджана, которая, по словам Путина, "знаменует переход межгосударственных отношений на качественно новый уровень".

Также Путин и Алиев попозировали перед фотокорреспондентами с бокалами с шампанского. При этом их разделял роскошный ковёр примерно такой же длины, что и стол.

Ранее "Страна" рассказывала, что при встрече Путина с Макроном президента Франции усадили в другом конце упомянутого длинного стола в Кремле, так как он отказался сдавать ПЦР-тест на коронавирус.

Также Путин недавно провел рабочие встречи с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу и с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Оба тоже сидели на значительном удалении от главы Кремля.

А вот с Лукашенко Путин недавно общался на весьма близком расстоянии, через журнальный столик.