Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации парламентом Российской Федерации договоров о дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве с "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Ратифицировать Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой, подписанный в городе Москве 21 февраля 2022 года", - говорится в документе на сайте Кремля.

В Договоре содержатся положения, предусматривающие сотрудничество по широкому спектру направлений в политической, экономической, социальной, военной, гуманитарной сферах.

Ранее "Страна" информировала, что в понедельник, 21 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о признании "ДНР" и "ЛНР".

Уже во вторник, 22 февраля, в Госдуме России проголосовали за ратификацию соглашения о дружбе и взаимопомощи с "ДНР" и "ЛНР".

После этого Совет Федерации России ратифицировал договор с "ДНР" и "ЛНР" о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в том числе военной.

Также мы писали, что Верховная Рада Украины поддержала обращение, в котором признание Россией "ЛНР" и "ДНР" оценивают как "очередной акт агрессии" и призывают ввести ряд санкций против Москвы.

О том, как отреагировали президент Украины Владимир Зеленский и западные страны на признание "ЛДНР" рассказала Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно".