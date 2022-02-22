В Министерстве иностранных дел (МИД) Российской Федерации заявили, что Москва с 22 февраля устанавливает дипломатические отношения с "Донецкой и Луганской народными республиками", суверенитет которых был признан Россией накануне.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ во вторник, 22 февраля.

"В соответствии с Указом президента Российской Федерации Владимира Путина № 71 от 21 февраля этого года сегодня, 22 февраля 2022 года, путем обмена нотами между МИД России и "МИД Донецкой народной республики", а также МИД России и "МИД Луганской народной республики" была оформлена договоренность об установлении с этой даты дипломатических отношений", - говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства РФ.

В МИД добавили, что Москва нацелена на всестороннее развитие сотрудничества с "ДНР" и "ЛНР" в интересах граждан трех стран, укрепления мира, региональной стабильности и безопасности.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации парламентом Российской Федерации договоров о дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве с "ДНР" и "ЛНР".

Ранее "Страна" подробно рассказывала о том, как Путин признал "ЛДНР" и что будет дальше на Донбассе.

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