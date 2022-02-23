Украину прибыла уже вторая анонсированная ранее партия вооружения - летального оружия из Канады.

Об этом сообщила глава Минобороны Канады Анита Ананд в Twitter-аккаунте.

"Канада осуществила вторую доставку летальной военной помощи в Украину. Это новое вторжение России абсолютно неприемлемо, и мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку страна защищает свой суверенитет и независимость", - написала она.

Напомним, 19 февраля в Украину прибыл первый самолет из Канады с военной техникой. Там были в винтовки, автоматы с оптическими прицелами, приборы ночного видения и наблюдения, военная техника.

Также мы писали, что недавно в Украину были доставлены американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые нашей стране подарила Эстония. Оружие сразу отправили на фронт.

Напомним, что ситуация в Украине обострилась после признания Москвой "ЛДНР". Уже в ближайшее время на территорию "республик" могут быть открыто введены части регулярной российской армии. Что в связи с этим думают украинские военные на передовой, узнала "Страна".

О том, что произошло после признания "ЛДНР", рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".