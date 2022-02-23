В Украине второй день растет заболеваемость ковидом. За прошлые сутки в два раза подскочило число госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная утром 23 февраля пресс-службой Минздрава.

За прошлые сутки коронавирус выявили у 25 062 человек. Среди них 2 427 детей и 665 медиков. В больницы попали 3 140 человек (днем ранее - 1 553 человека). Выздоровели - 37 432 человека. 297 случаев ковида оказались летальными.

Вчера вакцинировались от коронавируса 62 935 человек. Из них 16 844 человека получили первую дозу вакцины, 27 071 - вторую дозу. 598 человек сделали дополнительную прививку, 18 422 человека - бустерную.

За все время пандемии в Украине выявлено 4 783 835 случаев коронавируса. 4 023 033 человека выздоровели. 105 229 случаев ковида оказались летальными.

Напомним, "Страна" писала о том, что на прошлой неделе в Минздраве заявляли, что в Украине растет показатель смертности от коронавируса, и, как ожидается, он будет оставаться стабильно высоким еще около двух недель.

Также мы писали о том, что 21 февраля в Украине впервые за четыре недели выявили меньше 14 тысяч случаев ковида за сутки. В Минздраве говорят, что ситуация с коронавирусом в нашей стране стабилизируется.

Кроме того, мы сообщали, что Кабинет министров Украины готовится ослабить коронавирусный карантин на весенне-летний период.