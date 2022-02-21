На протяжении минувших выходных Словения отказалась от большей части ковидных ограничений. Теперь ее граждане смогут вернуться к обычной жизни подобно странам, которые ввели такие же изменения несколькими неделями ранее.

О нововведениях сообщает интернет-ресурс Euractiv.

Правительство Словении сообщило о приостановлении карантинных мероприятий, связанных с COVID-19, поэтому даже в случае контакта с инфицированным не нужно будет проходить карантин. Также все желающие въехать в Словению смогут это сделать без COVID-пропуска. Этот же документ больше не является обязательным для выполнения всех видов деятельности, хотя есть исключения - это дома для пожилых людей, лечебные учреждения и тюрьмы.

Для системы образования также есть свои нюансы. Студенты все же должны носить маски, но теперь уже без обязательного прохождения самостоятельной проверки. В связи с этим больше не будут доступны массовое экспресс-тестирование и бесплатные самотесты.

Министр экономики Здравко Почивальшек считает, что позиция правительства о "сбалансированном подходе" сейчас является наиболее верной. Это даст возможность людям жить максимально нормально, при этом будут защищены те, кто находится в группе высокого риска.

"Мы прислушиваемся к призывам бизнеса настолько, насколько нам дают возможность медицинские эксперты", - сказал министр.

При этом он считает, что нужно соблюдать осторожность.

"Экономика может функционировать эффективно и интенсивно только при условии здоровья работников", - добавил он.

Новая разновидность Омикрона разнеслась по Словении большой волной, но за последние две недели количество больных быстро уменьшилось. В начале февраля в стране регистрировали по 9000 случаев в день, тогда как сейчас менее 4000. Больницы довольно заполнены, но на всю мощность они так и не заработали.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине впервые за четыре недели выявили меньше 14 тысяч случаев ковида за сутки.

Также мы сообщали, что коронавирус занял второе место в "рейтинге" причин смерти украинцев в 2021 году.