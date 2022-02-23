Сегодня вечером в Верховной Раде может пройти два внеочередных заседания.

Об этом сообщила в своем Телеграм-канале пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.

По словам Палийчук, одно заседание будет посвящено введению режима чрезвычайного положения. Второе - изменениям в госбюджет с перераспределением средств на военные нужды.

Ранее "Страна" рассказывала, что днем Рада уже проголосовала за проект закона о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины. Согласно документу, правительство Украины в течении трех месяцев может распределять средства с любой статьи государственного бюджета на национальную безопасность и оборону.

Также мы сообщали, что на сайте парламента опубликован текст указа Владимира Зеленского о чрезвычайном положении в Украине. Оно должно быть введено с полуночи 24 февраля на 30 суток.

Представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский заявил, что режим чрезвычайного положения подразумевает запрет выезда из Украины призывников и военнообязанных.