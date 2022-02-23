В среду, 23 февраля, на внеочередном заседании Верховная Рада проголосовала за изменения в Государственный бюджет Украины по увеличению финансирования армии и силовых структур.

За такое решение проголосовали 345 депутатов.

Отметим, бюджетный комитет предложил Верховной Раде увеличить расходы на безопасность и оборону. Всего планируется выделить дополнительные 23 млрд грн.

16 млрд грн - Минобороны;

6,1 млрд грн - МВД;

0,6 млрд грн - ГУР;

200 млн - Луганской и Донецкой ВЦА;

500 млн - субвенции на водопровод в Донецкой области.

Помимо этого, мы писали, что сегодня Верховная Рада Украины проголосовала за проект закона о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины. Согласно документу, правительство Украины в течении трех месяцев может распределять средства с любой статьи государственного бюджета на национальную безопасность и оборону.

Внесенные изменения предполагают, что Кабмин не обязан согласовывать с комитетом Верховной Рады Украины по бюджету решения о перераспределении расходов бюджета и предоставлении кредитов из бюджета.