Украинские военкоматы будут заменены территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы фактически говорим о "Милитари-ЦНАПе", - сообщил он (ЦНАП - это центр предоставления админуслуг).

"Сегодня утвердили положения таких центров. Они позволят осовременить и улучшить организацию процесса военного учета, призыва и мобилизации. В терцентрах будет полноценно развернута система "Оберег". Это реестр призывников, военнообязанных и резервистов, который повысит эффективность развертывания обороны и подготовки армии", - сообщил Шмыгаль.

Ранее мы писали о том, что руководителям украинских предприятий начали приходить письма из военкоматов с бланками учета военнообязанных. В документах содержится требование подать списки работающих на предприятии военнообязанных мужчин 18-60 лет и военнообязанных женщин (возраст не указан), подпадающих под мобилизацию. Согласно тексту письма, сформированные списки следует подать до 1 апреля 2022 года.

В то же время в конце января этого года министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что никакой массовой мобилизации украинцев при нынешнем уровне угрозы не будет.