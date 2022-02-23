В ближайшее время в Украине проведут сборы резервистов сил территориальной обороны. Около 14 тысяч человек собираются собрат на учениях, которые продлятся месяц.

Об этом во время селекторного совещания в Офисе президента сообщил командующий Сил территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин.

По его словам, сейчас идет развертывание штабов Сил территориальной обороны. В ближайшее время будет организовано и проведено собрание резервистов территориальной обороны по всей стране.

Прежде всего, на обучение на 30 суток призовут 14 200 резервистов в отдельных районах и областях.

Первый учебный сбор сил теробороны запланированов Мариуполе, Северодонецке и Краматорске.

Напомним, что 22 февраля Владимир Зеленский объявил учебные сборы резервистов теробороны. А также призыв резервистов (то есть тех, кто уже служил). Последних планируют призвать 36 тысяч человек. Срок их службы в ВСУ - не боле одного года.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как создают отряды теробороны в Украине и кто их контролирует. Бойцом теробороны может стать гражданин Украины в возрасте от 18 до 60 лет.