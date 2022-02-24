На территории Восточной Украины США заметили "зеленых человечков", которые ведут себя как российские военные, но не носят военную форму.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы назвали их зелеными человечками, потому что они не носят российской военной формы. Сейчас мы знаем, что они по всей Восточной Украине, и они не в униформе. Они ведут себя так, как вели бы себя российские военные", - сказала Псаки на брифинге.

"Зелеными человечками" называли военных без опознавательных знаков, которые весной 2014 года обеспечивали безопасность Крыма в дни проведения референдума об отделении полуострова от Украины и присоединения его к России.

Ранее мы писали, что в Госдепе США продолжают утверждать, что Россия может начать "вторжение в Украину" в любой момент.

Также мы рассказали, что по данным Reuters, со стороны российской границы в направлении Донецка движутся две колонны военной техники. Одна из колонн состояла из девяти танков и боевой машины пехоты, вторая из грузовиков и машин с топливом. На всех машинах не было каких-либо опознавательных знаков.

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