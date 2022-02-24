Пресс-секретарь Белого дома Псаки увидела "зеленых человечков" по всей Восточной Украине
На территории Восточной Украины США заметили "зеленых человечков", которые ведут себя как российские военные, но не носят военную форму.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы назвали их зелеными человечками, потому что они не носят российской военной формы. Сейчас мы знаем, что они по всей Восточной Украине, и они не в униформе. Они ведут себя так, как вели бы себя российские военные", - сказала Псаки на брифинге.
"Зелеными человечками" называли военных без опознавательных знаков, которые весной 2014 года обеспечивали безопасность Крыма в дни проведения референдума об отделении полуострова от Украины и присоединения его к России.
Ранее мы писали, что в Госдепе США продолжают утверждать, что Россия может начать "вторжение в Украину" в любой момент.
Также мы рассказали, что по данным Reuters, со стороны российской границы в направлении Донецка движутся две колонны военной техники. Одна из колонн состояла из девяти танков и боевой машины пехоты, вторая из грузовиков и машин с топливом. На всех машинах не было каких-либо опознавательных знаков.
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