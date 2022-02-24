Украинская сторона сторона опровергает заявления "ЛДНР":

1. Центр стратегических коммуникаций и информации заявляет, что прифронтовой город Счастье отбит у противника.

2. Советник главы МВД Антон Геращенко опровергает заявление "ДНР" об уничтожении штаба Операции Объединенных сил.

Напомним, рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.

Взрывы и стрельбу уже слышат жители нескольких украинских городов.

В МВД сообщили о захвате российскими военными двух сел в Луганской области. В Луцке подорвали телебашню, на военных складах Днепропетровской области пожары.

Подробнее о ситуации в Украине читайте в нашем обновляемом онлайне.