Три американских чиновника заявили изданию Newsweek, что по их прогнозам столица Украины будет захвачена приближающимися российскими войсками в течение нескольких дней. А вскоре после этого сопротивление страны будет эффективно нейтрализовано.

Об этом журнал написал вечером 24 февраля.

Официальные лица на условиях анонимности сказали, что усилия Москвы, как видно из обращения президента Владимира Путина по поводу "специальной военной операции по демилитаризации" соседней страны, будут состоять в том, чтобы окружить украинские силы и заставить их сдаться или уничтожить их. Ожидается, что Киев будет взят в течение 96 часов.

По данным издания, воздушные атаки России на украинские военные объекты и захват стратегических целей в ходе наземной операции - лишь начальная фаза масштабной кампании.

Аналогичное мнение выразил один бывший высокопоставленный офицер американской разведки, имевший большой опыт работы с Россией.

"После того как закончится работа авиации и артиллерии и начнется настоящая наземная война, я думаю, что Киев падет всего через несколько дней", - сказал Newsweek на условиях анонимности бывший высокопоставленный офицер американской разведки.

"Военные могут продержаться немного дольше, но не слишком", - добавил он.

Источник, близкий к Владимиру Зеленскому, который также попросил не называть его имени, согласился с оценкой США, согласно которой Киев может быть окружен в течение 96 часов. Но он не верит, что власть Зеленского рухнет.

Дипломатический представитель НАТО, который также не пожелал быть названным, сказал Newsweek следующее: "Мое личное мнение: к сожалению, это звучит довольно правдоподобно. Однако я думаю, сейчас первые 24 часа самые важные".

Ранее "Страна" приводила схожие оценки ситуации от Пентагона.

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