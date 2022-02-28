В Киеве заявляют, что Мост Патона и Дарницкий мост в столице перекрыты, проезд по ним невозможен. На Южном и Северном мостах можно проехать через блокпосты.

Напомним, по информации ВСУ, российские войска сегодня продолжили попытки войти в Киев, они были отбиты.

Также мы писали о том, что этой ночью ракета попала в жилой дом в центре Чернигова.

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