Обстановка в Днепре и области полностью контролируется силами ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции. Есть запас топлива, питания и медикаментов. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Он призвал местную тероборону, народные дружины не организовывать самостоятельно блокпосты на дорогах с целью защиты города.

"Нам нужно обеспечить абсолютно беспрепятственный проезд техники, военных, скорых помощей, машин коммунального хозяйства, для граждан, которые хотят покинуть город. Полностью запрещается заниматься самодеятельностью. Все, кто хочет принять участие в подготовке к национальному сопротивлению, они должны обращаться в городские райадминистрации, у руководителей которых есть все необходимые указания", - заявил Филатов и добавил, что самодеятельность может навредить и нарушить логистику.

Порядка 700 единиц городского транспорта работают на улицах Днепра с 7 до 18:00 с учетом того, что водители после работы должны добраться домой до 20:00 - времени наступления комендантского часа.

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