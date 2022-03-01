Спикер регионального управления сил теробороны "Север" Виталий Кириллов заявил, что, во вторник, 1 марта, в Черниговскую область вошли белорусские войска.

Об этом он сказал в комментарии "Суспільному".

По его словам, войска двигаются со стороны Городни по направлению к Чернигову. Также добавил, что технику идентифицировали как белорусскую по маркировке.

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна не планирует участвовать в "спецоперации в Украине".

"Белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает. Мы можем это доказать кому угодно. Более того, российское руководство никогда не ставило перед нами этот вопрос - о нашем участии в вооруженном конфликте. Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации в Украине. Нет такой необходимости", - сказал он.

Также Лукашенко добавил, что Беларусь "прикрывает своими силами государственную границу от Бреста до Мозыря для предотвращения проникновения в страну радикалов, оружия".

Ранее мы писали, что покидать Чернигов нельзя. Выезды из города заминированы.

В нашем онлайне - что происходит в Украине сейчас, 1 марта 2022 года. В телеграме "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото и видео.

Также мы писали о том, что Зеленский прокомментировал переговоры с Россией, которые прошли 28 февраля.

Как украинцы эвакуируются в Европу - в нашем материале. Также мы выяснили, как война бьет по карманам граждан.

Аналитика - в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.