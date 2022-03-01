В Чугуеве Харьковской области произошел сильнейший взрыв в районе аэропорта.

Соответствующее видео было опубликовано местными Telegram-каналами.

Напомним, что сегодня, 1 марта, Харьков подвергся страшным ракетным ударам.Так, в сети появилось видео взрыва на площади Свободы около здания обладминистрации.

Опасная ситуация в городе до сих пор сохраняется, объявлена воздушная тревога, жителям рекомендовали провести ночь в укрытиях.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что принес день войны 1 марта.

Также мы писали, что в результате вражеского обстрела жилого дома в Чугуеве погиб ребенок.

В Украине продолжается война. Сегодня, 1 марта, была совершена атака на центр Харькова, есть погибшие и раненые.

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