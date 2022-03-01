В Чугуеве прогремел мощный взрыв в районе аэропорта. Видео
В Чугуеве Харьковской области произошел сильнейший взрыв в районе аэропорта.
Соответствующее видео было опубликовано местными Telegram-каналами.
Напомним, что сегодня, 1 марта, Харьков подвергся страшным ракетным ударам.Так, в сети появилось видео взрыва на площади Свободы около здания обладминистрации.
Опасная ситуация в городе до сих пор сохраняется, объявлена воздушная тревога, жителям рекомендовали провести ночь в укрытиях.
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