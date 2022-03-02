На Херсонщине может случиться экологическая катастрофа из-за остановки крупнейшей в стране птицефабрик из-за боевых действий.

Об этом заявляет предприятие Укрлендфарминг.

Птицефабрика обесточена, без питания остались 3 миллиона кур. Птицефабрика осталась без возможности кормить птицу и вывозить готовую продукцию.

То есть, если не решить проблему, начнется все 3 миллиона кур погибнут, а из-за невозможности их утилизировать возникнут огромные экологические проблемы.

Кроме того, в подобной ситуации оказалась и Богодуховская птицефабрика и птицефабрика Охоче в Харьковской области, которая также входит в состав агрохолдинга "Авангард" (группа компаний "Укрлендфарминг"). Кроме того, сейчас обесточен крупнейший в Европе инкубатор в г. Макаров Киевской области.

"Кроме экологической опасности остановка предприятий может привести и к дефициту яиц в Украине. Наша группа компаний снабжала куриными яйцами до 30% рынка Украины. Сейчас мы можем говорить о фактической утрате 15% производства яиц в стране", - говорится в сообщении компании.

Напомним, Херсон полностью оцеплен российскими военными. Находящиеся под обстрелами местные жители просят открыть зеленый коридор для беженцев.

В Украине седьмой день продолжается война. Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова.

В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.

Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками.

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