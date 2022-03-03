В Госдуму РФ внесли законопроект о призыве на военную службу на Донбасс тех, кто привлекался к ответственности за участие в акциях против "российской спецоперации" в Украине.

Но это "троллинг" такой - его авторы депутаты ЛДПР Андрей Луговой и Ярослав Нилов.

В Кремле уже дали понять, что не одобряют эту законодательную инициативу. В частности, неодобрение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Военная служба - привилегия, а не наказание", - сказал Песков.

В Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

Сегодня в Бресткой области проходят мирные переговоры Украины и России. Максимально оперативно о результатах — в нашем онлайне. Там приводятся все главные новости, которые происходят сейчас.

В телеграме "Политика Страны" — карта, фото, видео.

Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине — на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".