Силы украинской ПВО сбили очередной российский самолет. На этот раз вражеская боевая машина пыталась обстрелять электроподстанцию в селе возле Затоки Белгород-Днестровского района Одесской области. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

По данным нардепа Алексея Гончаренко, пилот катапультировался, сейчас его ищут.

Как сообщалось, над Затокой в Одесской области начали летать российские самолеты.

Отметим, за сегодня этот российский самолет стал уже третьим сбитым силами украинской ПВО. Под Волновахой силы ПВО Украины сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Также ВСУ сбили вражеский истребитель Су-30 над Ирпенем.

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