Председатель Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута сообщил, что русские оккупанты отключили Vodafone и Киевстар на территории всей Херсонской области.

По его словам, работает только Wi-Fi.

"В общем, курс россиян на занятых территориях понятен - отключать украинскую связь, отключать украинские каналы, подключать российские каналы и, возможно, мобильных операторов", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

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