В Украине запустят "национальный роуминг". Это значит, если вышки вашего мобильного оператора не будут работать, можно вручную подключиться к вышке другого оператора.

Об этом сообщает пресс-служба Vodafone Ukraine.

Как это сделать:

Отключить автовыбор сети:

Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор

iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети Выбрать доступную сеть: Vodafone/Киевстар/Lifecell В случае неудачи - попробовать еще раз или выбрать другую сеть

В первую очередь национальный роуминг заработает в следующих областях:

Харьковская,

Херсонская,

Сумская,

Полтавская,

Днепропетровская,

Запорожская,

Донецкая,

Луганская,

Кировоградская,

Николаевская

Позже - в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях.

Напомним, ранее мы писали о том, что 4 марта председатель Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута сообщил, что русские оккупанты отключили Vodafone и Киевстар на территории всей Херсонской области.

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