В Украине разрешали подключаться к вышкам любого оператора. Инструкция
В Украине запустят "национальный роуминг". Это значит, если вышки вашего мобильного оператора не будут работать, можно вручную подключиться к вышке другого оператора.
Об этом сообщает пресс-служба Vodafone Ukraine.
Как это сделать:
- Отключить автовыбор сети:
Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор
iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети
- Выбрать доступную сеть: Vodafone/Киевстар/Lifecell
- В случае неудачи - попробовать еще раз или выбрать другую сеть
В первую очередь национальный роуминг заработает в следующих областях:
- Харьковская,
- Херсонская,
- Сумская,
- Полтавская,
- Днепропетровская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Луганская,
- Кировоградская,
- Николаевская
Позже - в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях.
Напомним, ранее мы писали о том, что 4 марта председатель Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута сообщил, что русские оккупанты отключили Vodafone и Киевстар на территории всей Херсонской области.
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