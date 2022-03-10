Кандидат в президенты Республики Корея (Южная Корея) от ведущей оппозиционной партии "Гражданская сила" Юн Сок Ёль одерживает победу на выборах, его основной конкурент Ли Чжэ Мён от правящей Демократической партии "Тобуро" признал поражение.

Об этом сообщает в среду, 9 марта, агентство Yonhap.

"Я сделал все, что мог, но не оправдал ваших ожиданий. Это не ваше поражение (сторонников "Тобуро" - Ред.), это не поражение нашей партии. Вся ответственность - на мне. Поздравляю Юн Сок Ёля", - сказал Ли Чжэ Мён.

Он добавил, что несмотря на распространение коронавируса, в стране была зафиксирована высокая явка избирателей (77,1%).

В свою очередь Юн Сок Ёль поблагодарил сторонников, собравшихся перед его домом, за поддержку.

По данным Центральной избирательной комиссии Республики Корея, подсчитано 98,9% голосов. За Юн Сок Ёля проголосовало 48,6% избирателей, за Ли Чжэ Мёна - 47,78%.

Всего в голосовании приняли участие чуть более 34 млн человек из 44,19 млн потенциальных избирателей.

Ранее "Страна" сообщала, что власти Южной Кореи запретили своим гражданам посещать Украину.

Также мы писали, что в Южной Корее помилуют осужденную на 22 года за коррупцию экс-президента Пак Кын Хе.