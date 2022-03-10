Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина начала готовиться к вторжению России еще в ноябре 2021 года.

По его словам, власти понимали, что вторжение состоится, но не объявляли об этом, поскольку одной из тактик РФ было посеять хаос.

"Это было недопустимо, потому что это была одна из тактик Российской Федерации, чтобы тут начался хаос", - объяснил Данилов неоднократные заявления власти, что вторжения не будет.

При этом, Данилов сказал, что нападение РФ с территории Беларуси стало для властей полной неожиданностью, так как готовились отражать наступление с территории России и Крыма.

"Такого удара в спину мы не ожидали. Мы не ожидали, что они пойдут по всем фронтам. Это была неожиданность", – сказал Данилов.

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