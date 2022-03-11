Чернигов в результате ночных обстрелов остался без воды. Водоканал ищет места повреждения сетей и просит жителей города сообщать о них.

Об этом говорится в сообщении КП "Черниговводоканал".

По данным коммунальщиков, во время ночных ударов была нарушена водопроводная сеть, скорее всего, большого диаметра. Из-за утечек и было прекращено водоснабжение города.

В водоканале заявили, что пока повреждения сетей водопровода не будут найдены и отремонтированы, воды не будет во всем городе.

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