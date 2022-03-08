Госспецсвязи опровергает появившуюся вчера информацию о нехватке в Киеве реагентов для очистки воды и проблемах с ее качеством.

"Киевводоканал" имеет достаточные запасы реагентов для обеззараживания воды в соответствии с санитарными требованиями", - сообщает Госспецсвязи

При этом уточняется, что 40% воды в Киеве обеззараживается без применения хлора, более современными реагентами.

Госспецсвязи призывает не верить слухам и пользоваться только проверенной информацией, которую можно найти на сайте, Facebook-странице и в Telegram-канале КГГА, а также на сайте и Facebook-странице "Киевводоканала".

Отметим, вчера в СМИ появилась информация о том, что в столице дефицит хлора для дезинфекции воды. В связи с эти киевлян призвали использовать исключительно кипяченую воду.

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