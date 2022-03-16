Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук провел 15 дней в подвале дома в Гостомеле, спасаясь с сыном и дочерью от обстрелов российских захватчиков.

Об этом сообщает FanDay со ссылкой на интервью футболиста.

"Еще в первый день забрал детей, но не успел уехать - вертолеты налетели. От меня неподалеку аэродром "Антонов". Думал, пережду и поеду. Еды было на трое суток, а ждать пришлось 15 дней. Пока три дня было электричество, было более-менее. За три дня до выезда пропал газ, пришлось готовить на костре", - поделился Ващук.

Дочь Владислава с мамой и бабушкой уехали во Львов, спортсмен с сыном остался под Киевом у брата, в Белогородке.

Сейчас в районе проживания спортсмена слышны залпы ПВО.

"Для меня это - тихо", - делится впечатлениями футболист.

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