Экс-президент России и заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев завел телеграм-канал и опубликовал там первое сообщение. В нем он рассуждает о "русофобии Запада" и пишет, что у России "достаточно мощи, чтобы поставить на место" недругов.

Главный месседж ("еще повоюем") он разместил в самом конце своего длинного поста.



"У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан", - написал Медведев.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников обвинил РФ в геноциде украинцев и назвал Путина "настоящим Гитлером современности".

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