Похоже, война в Украине и санкции полностью уничтожат российский гламур. Американская биофармацевтическая компания AbbVie из-за нападения России на Украину перестанет поставлять в РФ ботокс и филлеры - самые популярные средства в российской эстетической медицине.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Если ботоксу можно найти замену за счет локальных производителей, то альтернативы филлерам практически нет", - комментирует новость российское издание "Коммерсант".

О полной приостановке поставок ботокса, судя по сообщению, речи не идет. Ботулинотерапия применяется также в урологии и неврологии, а AbbVie заявила, что продолжит обеспечение пациентов лекарствами в России.

То есть те, кому нужен препарат по медицинским показаниям, а не для "омоложения", доступ к нему, вероятно, не потеряют.

Напомним, ушедшим из РФ иностранным компаниям российские власти пригрозили банкротством.

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