Администрация президента США Джо Байдена неофициально вела беседу с Турцией касательно возможной передачи Украине российских систем противоракетной обороны С-400.

Об этом сообщает Reuters.

Известно, что американские официальные лица обсуждали это с коллегами еще в феврале, однако при этом не было каких-либо конкретных или официальных запросов.

Кроме того, тема поднималась во время визита заместителя государственного секретаря США Венди Шерман в Турцию в начале марта.

Предполагается, что передача Турцией российских С-400 могла бы сгладить отношения между Вашингтоном и Анкарой.

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