Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что российские военные задержали его первого заместителя Ивана Самойдюка. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

"В каком он состоянии, нам не известно! На связь не выходит со вчерашнего дня. А сегодня мы получили подтвержденную информацию о том, что он цинично похищен!" – говорится в сообщении.

Мэр Энергодара сообщает, что российские военные начали физическое, психологическое давление на активных в своей публичной деятельности жителей города и продолжают разыскивать тех энергодарцев, в позиции которых видят угрозу.

"Просим депутатов, активистов и публичных энергодарцев сейчас соблюдать максимальную осторожность. Не отвечайте на незнакомые телефоны, не рассказывайте никому о своем фактическом местонахождении" - написал Орлов.

Сегодня в 14:00 жители города вышли к зданию горсовета на массовый митинг с требованием освободить Ивана Самойдюка. С собой у них украинские флаги, они скандируют: "Свободу Самойдюку!".

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