Вице-премьер - министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила "Стране", как сработали в Украине гуманитарные коридоры, согласованные на сегодня.

Так, по словам чиновницы, в Киевской области сработали два из трех запланированных коридоров. В частности, эвакуация населения из двух сел Бобрик и Тарасовка в Бровары прошла успешно. А вот эвакуация из Бородянки в Белую Церковь не удалась. "Там идут бои", - объяснила срыв зеленого коридора Верещук.

Кроме того, проводится эвакуация из Мариуполя (Донецкая область).

"Из Мариуполя уже 11 автобусов довозим до Васильевки", - сообщила "Стране" Верещук. По ее словам, пока точных данных по количеству эвакуированных мирных жителей нет.

Она добавила, что из Харькова сегодня эвакуация мирных жителей и не планировалась, так как там идут обстрелы и очень опасно. Однако украинская власть планировала доставить из Харькова гуманитарные грузы (продукты и медикаменты) для города Волчанск и поселков Рогань и Новая Рогань.

Зеленый коридор для гуманитарной колонны согласовали с российской стороной. Ирина Верещук считает маловероятным, что гуманитарные грузы удастся довезти в эти населенные пункты, как было запланировано, потому что связь с гуманитарной колонной, которая отправилась туда, потеряна, и есть риск, что колонна может подвергнуться атаке со стороны российских войск.

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